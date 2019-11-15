Россия передала Литве осужденного по статье о шпионаже норвежца Фруде Берга

Это произошло в рамках обмена заключенными.

Берг вернется на родину сегодня или до конца завтрашнего дня, — сказал агентству «Интерфакс» его адвокат Брюнольф Риснес. В России Фруде Берг был в заключении почти два года. В минувшем апреле Мосгорсуд приговорил его к 14-ти годам колонии за шпионаж. По версии следствия, вышедший на пенсию инспектор пограничной службы Норвегии за деньги собирал для разведки информацию о российских подводных лодках. При этом, адвокаты Берга утверждали, что обвиняемый не знал, что действует в интересах каких-либо спецслужб, и считал, что просто помогает знакомым.

Вместе с норвежцем Литве отдали её граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В России они получили по десять лет. Чтобы их вернуть, в минувший понедельник глава республики специально одобрил поправки в законодательство, которые позволяют помиловать осужденных за шпионаж.

Москва, в свою очередь, получила двоих человек. Первый – Николай Филипченко. Суд ранее признал его сотрудником ФСБ и осудил за попытку установить прослушивающее устройство в кабинете президента. Второй — Сергей Моисеенко. Он, согласно обвинению, собирал секретную информацию о литовской армии. Они оба должны были провести в заключении по десять лет.

Поведение обеих сторон достойно одобрения, об этом в эфире «Эха Vjcrds» сказал журналист, член СПЧ Николай Сванидзе. Совет по правам человека на встрече с президентом будет поднимать вопрос об амнистии для российских осужденных, добавил Николай Сванидзе.