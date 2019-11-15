Общее собрание РАН осудило обыски в Физическом институте имени Лебедева

По мнению академиков, появление вооруженных людей в научной организации нельзя оправдать следственными действиями.
Больше двух тысяч академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук сегодня проголосовали за резолюцию с критикой обысков в ФИАН. Как сообщает «Интерфакс», в тексте документа говорится о недопустимости следственных действий, проводимых в таком формате, а также репутационном ущербе, который понесли ФИАН, российская наука и силовые структуры.
Обыски в Физическом институте имени Лебедева, а также в квартире его директора Николая Колачевского прошли 30 октября. Позднее ученого допросили в Следственном комитете. По словам очевидцев, вооруженный отряд силовиков буквально вломился в здание ФИАН.
Параллельно обыски прошли дома у руководителя компании «Триоптикс» Ольги Канорской, арендующей помещения в здании института. Ее вместе с отцом Сергеем Канорским также вызвали в СК. По версии следствия, «Триоптикс» при пособничестве Колачевского пыталась контрабандным путем вывезти в Германию оборудование, которое может быть использовано в военной технике. Речь идет о специально обработанном оптическом стекле.
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