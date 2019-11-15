Общее собрание РАН осудило обыски в Физическом институте имени Лебедева

По мнению академиков, появление вооруженных людей в научной организации нельзя оправдать следственными действиями.

Больше двух тысяч академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук сегодня проголосовали за резолюцию с критикой обысков в ФИАН. Как сообщает «Интерфакс», в тексте документа говорится о недопустимости следственных действий, проводимых в таком формате, а также репутационном ущербе, который понесли ФИАН, российская наука и силовые структуры.

Обыски в Физическом институте имени Лебедева, а также в квартире его директора Николая Колачевского прошли 30 октября. Позднее ученого допросили в Следственном комитете. По словам очевидцев, вооруженный отряд силовиков буквально вломился в здание ФИАН.

Параллельно обыски прошли дома у руководителя компании «Триоптикс» Ольги Канорской, арендующей помещения в здании института. Ее вместе с отцом Сергеем Канорским также вызвали в СК. По версии следствия, «Триоптикс» при пособничестве Колачевского пыталась контрабандным путем вывезти в Германию оборудование, которое может быть использовано в военной технике. Речь идет о специально обработанном оптическом стекле.

Вызывает вопросы не только появление вооруженных людей в научном учреждении, но и квалификация экспертов, которые выявили нарушения, — сказал «Эху Москвы» академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев.

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина надеется, что дело компании «Триоптикс» получит такой же резонанс, как и дело Голунова. По словам Латыниной, дело выглядит еще более абсурдно, если учесть, что европейские компании не имеют права закупать военные компоненты ни у кого, кроме стран, входящих в НАТО.

Тем временем, гендиректор компании «Триоптикс» Ольга Канорская рассказала «Эху Москвы», что вместе с отцом уехала в Израиль, который предоставил им гражданство. Канорская добавила, что не опасается запроса России на международный розыск в Интерпол, поскольку для этого нужна доказательная база.

Единодушное осуждение действий силовиков общим собранием РАН демонстрирует прогресс в развитии гражданского общества, — считает профессор Высшей школы экономики, бывший глава СПЧ Михаил Федотов. Федотов выразил надежду, что профессиональная солидарность будет активно проявляться во всех подобных случаях.