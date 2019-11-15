На территории военного склада на Украине произошло несколько взрывов

Речь идет об арсенале в Харьковской области, где два года назад уже был крупный пожар. Тогда основной причиной ЧП называли диверсию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Генштаб, порядка 20-ти взрывов произошло во время уничтожения боеприпасов. Военные назвали ситуацию контролируемой и безопасной. При этом утверждается, что как минимум 4 человека были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Спасателей на территорию военной части не впустили.
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