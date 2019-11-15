Кирилл Серебренников дал сегодня показания по так называемому театральному делу

Выступая в суде, он снова назвал себя не виновным в хищении бюджетных средств.

Выступлению Серебренникова предшествовал допрос двух свидетелей. Один из них в прошла возглавлял фирмы, через которую якобы отмывались деньги на театральный проект, второй — работал в «Платформе». И хотя оба были приглашены стороной обвинения, подтвердить доводы следствия им не удалось.

Серебренников в своих показаниях вспоминал о том, как зарождался проект «Платформа», как он представлял идею Дмитрию Медведеву и какие напутствия ему давал Олег Табаков. Проект был просветительским, цели зарабатывать денег не было. За бюджетные средства было организовано и поставлено более 300 мероприятий.

Серебренников вспомнил, как после задержания следователь сказал ему; от каких людей как вы общество должно защищаться. Режиссёр к бухгалтерии близко не подходил. В условиях жёсткого финансирования порой сам вкладывал личные средства. Преступного сговора с другими подсудимыми не было — это была нормальная работа.

За два часа худрук успел рассказать про отношения внутри «Седьмой студии» и достижениях. Под конец заседания судье подарили спецвыпуск журнала «Театрал» про проект «Платформы», который решено было приобщить к делу

Процесс продолжится в понедельник. Судья Олеся Менделеева сказала, что заседания будут идти каждый день.