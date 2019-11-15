Россия освободила норвежца Фруде Берга, осужденного за шпионаж

Он был передан Литве вместе с двумя гражданами этой страны, которые получили приговоры по той же статье.

Передачу Фруде Берга подтвердили в канцелярии премьер-министра Норвегии: там уточнили, что гражданина страны доставили из России в Литву, а уже там передали представителям норвежской стороны. Об этом сообщает Bloomberg. В апреле Берг был приговорен к 14 годам за шпионаж: по версии обвинения, он собирал информацию об атомных подводных лодках российского ВМФ. В октябре стало известно, что он подал прошение о помилование.

Сегодня вместе с новостью об освобождении норвежца стало известно и об обмене заключенными между Россией и Литвой. Президент прибалтийского государства помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденные за шпионаж. В свою очередь, Россия освободила граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые также получили приговоры по статье о шпионаже.

Трехсторонняя сделка по обмену заключенными готовилась на протяжении долгого времени: норвежские СМИ сообщали о ней еще в середине октября.