Исполняющая обязанности главы Боливии обвинила экс-президента в нарушении условий предоставления политического убежища

Исполняющая обязанности главы Боливии обвинила бывшего президента в нарушении условий предоставления политического убежища. В интервью телеканалу Би-би-си Жанин Аньес сказала, что экс-глава государства Эво Моралес не имеет права участвовать в политической жизни страны после того, как бежал в Мексику. Ранее он поздравил своих однопартийцев с избранием на посты спикеров обеих палат парламента.

Моралес ушел в отставку в конце прошлой недели на фоне массовых протестов, которые начались в Боливии после оглашения результатов очередных президентских выборов. Вслед за ним об уходе объявило почти все высшее руководство страны.