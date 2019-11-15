США планирует на время сократить число своих астронавтов на МКС с трех до одного

Это связано с неготовностью новых американских космических кораблей – говорится в отчете, опубликованном на сайте НАСА. Частные компании Boeing и SpaceX уже пять лет строят аппараты для доставки экипажей на орбиту, однако сроки их ввода в эксплуатацию пока до конца не ясны. Если это не произойдет до следующей весны, то на американском сегменте МКС может остаться лишь один астронавт, который будет поддерживать работоспособность станции.

Ранее говорилось, что НАСА раздумывают над покупкой мест на российских кораблях «Союз» в следующем году.