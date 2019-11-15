В России могут начать выпуск 50-рублевых монет

Как рассказал интернет-изданию Газета.ру представитель Центробанка Владимир Демиденко, в поддержку этого выступают владельцы торговых автоматов, которым было бы удобнее таким образом выдавать сдачу. При этом необходимость инвестиций в чеканку новой монеты ставит под вопрос развитие безналичных платежей. Центробанк должен быть уверен, что 50-рублевая монета прослужит как минимум 20 лет. Сейчас ЦБ продолжает следить за ситуацией на рынке.