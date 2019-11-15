Минюст признал проект «Радио Свобода» «Север.Реалии» иностранным агентом

Он был включен в соответствующий реестр по обвинению во вмешательстве во внутренние дела России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее признания «Север.Реалии» иноагентом требовали в Госдуме. Глава комиссии по противодействию вмешательству Василий Пискарев отметил, что компания фактически выполняет функции агента, не являясь таковым по закону. Само «Радио Свобода» депутат обвинил в оправдании экстремизма, пропаганде легализации наркотиков и нарушении законов во время освещения прошедших в стране выборов.