Литва и Россия обменялись гражданами, осужденными за шпионаж

Об этом сказал президент Гитанас Науседа, который сегодня подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Москва в ответ должна была отпустить Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, а также Фруде Берга — гражданина Норвегии, осужденного за шпионаж. Правительство Норвегии уже подтвердило, что их соотечественник освобожден и возвращается на родину.