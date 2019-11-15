Федотов надеется, что новый глава СПЧ Фадеев добьется ответов на запросы по «московскому делу»

Профессор ВШЭ, бывший председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Михаил Федотов надеется, что новый глава СПЧ Валерий Фадеев добьется ответов на запросы по «московскому делу». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«СПЧ следил за развитием «московского дела». Мы направляли многочисленные запросы и в Росгвардию, и в органы внутренних дел, и в прокуратуру, и в СКР, но не на все вопросы мы получили ответы, что противоречит положению о Совете, который имеет право требовать предоставления этой информации от государственных органов. К сожалению, мне не удалось тогда этого добиться. Надеюсь, что СПЧ продолжит эту работу и Фадеев добьется того, чтобы эти ответы были предоставлены», — сказал М.Федотов.

Он подчеркнул, что необходимо разобраться в каждом резонансном происшествии на московских акциях протеста. «Там много вопросов. Вспомним девушку Дарью Сосновскую, которую сотрудник правоохранительных органов ударил кулаком в живот; вспомним дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу на утренней пробежке перед митингом, вспомним инвалида с ДЦП, которого полиция или Росгвардия тащили в автозак. По каждому этому факту надо разобраться», — заключил М.Федотов.