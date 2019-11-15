Минстрой разъяснил постановление правительства, которое якобы ограничивает посуточную сдачу жилья

Речь идет о документе, запрещающем оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов.

Нашумевшее постановление правительства не приведет к ограничению прав на аренду жилья, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он напомнил, что с 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. При этом чиновник подчеркнул, что аренда квартир к таким услугам не относится – запрет в основном касается хостелов.

Постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, некоторые СМИ расценили как запрет на посуточную сдачу жилья в жилых домах. В частности, опрошенные интернет-изданием Znak.com эксперты утверждали, что от введения новых правил прежде всего пострадают те, кто сдает и снимает жилье с помощью портала Airbnb. Между тем, формально в законах почти ничего не изменилось – Гражданский кодекс по-прежнему позволяет сдавать жилье в аренду на любой срок.

В новом постановлении подчеркивается, что жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности.