Росстат исключает возможность утечки персональных данных при использовании планшетов во время переписи населения

Росстат исключает возможность утечки персональных данных граждан при использовании планшетов во время переписи населения в будущем году. Об этом в эфире РБК сказал глава Росстата Павел Малков. Глава Росстата подчеркнул, что штрафовать за неучастие в переписи не будут. Это экономически неэффективно.