Общее собрание РАН осудило обыски в физическом институте имени Лебедева и дома у директора организации

Общее собрание Российской Академии Наук осудило обыски в физическом институте имени Лебедева и дома у директора организации. Там подчеркнули, что следственные действия нельзя проводить таким образом.

В РАН посчитали, что появление вооруженных людей в ведущем научном институте страны сильно вредит репутации самого ФИАН, всей национальной науки и российских силовых ведомств. Собрание, в котором состоят более двух тысяч академиков, единогласно постановило, что такие действия следователей недопустимы,— сообщает агентство «Интерфакс».

Речь идет об обысках, которые прошли тридцатого октября. Автоматчики пришли не только в ФИАН, но и домой к директору института Николаю Колачевскому.

Это происходило в рамках расследования деятельности компании «Триоптрикс», которая арендует у научной организации помещение. Предприятие занимается тем, что наносит на обычное стекло специальные оптическое покрытие и продаёт, в том числе заграницу. Следователи считают, что эту продукцию можно использовать в военных целях, и поэтому продавать её иностранцам нельзя.

Руководитель «Триоптрикс» Ольга Канорская рассказала «Эху Москвы», что покинула Россию после того, как завели это дело.