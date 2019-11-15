Reuters: Литва объявила о том, что обменяла двух российских граждан на двух литовцев и норвежца

Литва объявила о том, что обменяла двух российских граждан на двух литовцев и норвежца, — сообщает агентство Reuters. В Москве заявили о том, что будет дан зеркальный ответ на помилование двух россиян, осужденных в Литве за шпионаж. Это Николай Филипченко и Сергей Моисеенко.

В Литве Николая Филипченко считают сотрудником Калининградского отделения ФСБ. Он был задержан в апреле 2015 года, когда ехал на поезде из Калининградской области в Беларусь. И это был первый случай задержания кадрового сотрудника ФСБ в Литве по делу о шпионаже. Департамент Госбезопасности Литвы утверждает, что Филипченко должен был внедриться в госорганы Литвы, в частности в разведку и правоохранительные органы. Более того, он должен был установить прослушивающие устройства в кабинете и в резиденции бывшего президента Дали Грибайскайте. Филипченко осудили в 2017 году на десять лет тюрьмы. Он в свою вину не признал.

Про Сергея Моисеенко сообщают, что он штатный сотрудник ГРУ. Хирург по специальности, он проживал в Литве с 80-х годов прошлого века и работал в Военном госпитале города на севере Литвы Шауляя. Согласно материал дела, Моисеенко в 2012 году завербовал давнего знакомого – Сергея Пушина, военнослужащего ВВС Литвы, работавшего на военной авиабазе в Шауляе. Во время тайных встреч в гараже Моисеенко, Пушин передавал информацию о патрулировании воздушного пространства ВВС Литвы и НАТО, о полетах военных самолетов, зарплатах военных и о местах дислокации техники. Моисеенко был задержан в 14-м году, осужден в 17-м. Его лишили литовского гражданства и приговорили к 10, 5 годам лишения свободы.

Агентство Bloomberg сообщает, что Норвегии передан Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж.