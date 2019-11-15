Минстрой: Запрет использовать жилые помещения как гостиницы не ограничит право россиян на аренду жилья

Постановление правительства о запрете использовать жилые помещения в качестве гостиниц не ограничит право россиян на аренду жилья, — разъясняют в Минстрое.

Ранее премьер Медведев подписал постановление, запрещающее оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Некоторые СМИ сообщили, что в России будет невозможно сдавать жилье посуточно. В Минстрое напомнили, что аренда квартир не является гостиничными услугами.