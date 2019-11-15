Художественный руководитель Гоголь-центра и режиссер Кирилл Серебренников назвал уголовное дело «Седьмой студии» чудовищным и абсолютно несправедливым. Сегодня Серебренникова допрашивают в Мещанском суде Москвы. Режиссер подтвердил, что не признает себя виновным.