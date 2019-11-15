ФСИН решила поменять формат взаимодействия со СМИ и больше не давать комментариев в устной форме

Федеральная служба исполнения наказаний решила поменять формат взаимодействия со СМИ и больше не давать комментариев в устной форме, — сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Максименко, ему иногда хочется провалиться под землю от вопросов журналистов из-за происшествий в ведомстве, а бумага «все стерпит». При этом Максименко пообещал, что ведомство останется открытым для прессы и на любой вопрос ответит с уважением письменно в течение семи дней. Стоит напомнить, что в октябре новым директором ФСИН Стал Александр Калашников, который до этого возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю.
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