Суд в Петербурге впервые отменил итоги голосования на муниципальных выборах

На одном из участков кандидаты жаловались на фальсификации в пользу «Единой России».

В Московский районный суд обратились кандидаты-самовыдвиженцы – их, как пишет издание Фонтанка.ру, не устроили результаты выборов на одном из участков в муниципалитете «Новоизмайловское». По словам истцов, члены избирательной комиссии ночью сбежали с бюллетенями, не составив итогового протокола голосования. Из-за этого подсчеты, которые проводились на участке, сильно разошлись с результатами, вбитыми в систему ГАС Выборы. Подавшие в суд кандидаты рассказали, что у них в сумме отняли почти 200 голосов. Таким образом увеличился результат кандидатов от «Единой России»: на этом участке они разгромили оппозиционеров, что позволило представителям партии власти занять 14 мест в муниципалитете из 20. Суд изучил записи видеонаблюдения с участка и согласился с доводами истцов.

После отмены итогов голосования на отдельном участке результаты выборов по всему муниципалитету пересмотрят. Три независимых кандидата после этого должны войти в состав муниципалитета.