Дмитрий Муратов вернулся на должность главного редактора «Новой газеты»

За его кандидатуру проголосовали большинство сотрудников редакции – почти 52%, — сообщается на сайте издания. Согласно уставу «Новой», выборы проходят каждые два года и проводятся путем тайного голосования. В эфире «Эха Москвы» Муратов объявил о планах по созданию синдиката независимых СМИ. По его словам, в структуру могут войти порядка ста средств массовой информации.