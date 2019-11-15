Общее собрание РАН выступило в поддержку Физического института, где прошли обыски

Общее собрание Российской академии наук выступило в поддержку Физического института, где прошли обыски. Общее собрание глубоко обеспокоено стилем и формой действий правоохранительных органов в отношении ФИАН и его директора Николая Колачевского. Такие действия нанесли репутационный ущерб институту, всей российской науке и силовым структурам, — говорится в заявлении.

Вызывает вопросы не только появление вооруженных людей в научном учреждении, но и квалификация специалистов, которые выявили нарушения, — сказал «Эху Москвы» академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев.

Обыски в ФИАН были связаны с деятельностью компании «Триоптикс». Она арендовала помещение в институте. По мнению некоторых экспертов, оптические элементы, которые компания поставила в Германию, могут иметь двойное назначение. Уголовное дело возбуждено по статье «контрабанда».

Руководитель компании «Триоптикс» Ольга Канорская сообщила «Эху», что вместе с отцом уехала из России. Ольга и Сергей Канорские получили гражданство в Израиле.