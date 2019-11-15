Главред «Новой газеты» анонсировал создание синдиката независимых медиа

Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал Дмитрий Муратов. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос со своим коллегой, главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Планируется публикация лучших материалов независимых СМИ, которые войдут в «Синдикат 100», тиражом не менее 20-30 млн экземпляров. Целью является конкуренция за аудиторию перед «государственным штепселем», а не между собой, отметил Муратов. Напомним, он был избран сегодня главным редактором «Новой газеты».