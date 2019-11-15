Суд в Санкт-Петербурге отменил решение об итогах выборов на одном из участков в муниципалитете Новоизмайлово

Московский районный суд Санкт-Петербурга отменил решение об итогах выборов на одном из избирательных участков в муниципалитете Новоизмайлово. Трое кандидатов – два самовыдвиженца и представитель КПРФ — жаловались на фальсификации в пользу «Единой России». После решения суда все три кандидата должны стать депутатами, — отмечает Интерфакс.