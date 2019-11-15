Дело о халатности возбуждено в отношении эксперта Сергея Насонова из Кировской области

Он нашел алкоголь в крови 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП, — сообщает РИА. По данным СК, следствие просит суд об отстранении Насонова от должности. Напомню, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы. ДТП произошло в июле этого года. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его сбил автомобиль.