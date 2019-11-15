Суд в Санкт-Петербурге выпустил из СИЗО руководителя «Сайентологической церкви Петербурга» Ивана Мацицкого

Санкт-Петербургский городской суд выпустил из СИЗО руководителя объединения «Сайентологическая церковь Петербурга» Ивана Мацицкого. Таким образом, отклонено ходатайство следствия. Мацицкого обвиняют в организации экстремистского сообщества, а также незаконной предпринимательской деятельности, — сообщает ТАСС.