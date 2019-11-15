Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов

Об этом сообщила пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова. Муратов, в эфире «Эха Москвы» заявил о том, что одним из основных направлений в развитии издания станет диджитал. Также он объявил о намерении создать синдикат крупнейших независимых СМИ. Основной задачей станет продвижение материалов самостоятельных изданий и транслирование их на большую аудиторию.

Напомним, на пост главреда выдвигались три кандидата — Дмитрий Муратов, который возглавлял «Новую» 22 года, Сергей Кожеуров – первый главред издания, который вновь занял этот пост два года назад, и журналист Илья Азар. Согласно уставу, выборы главного редактора проводятся тайным голосованием каждые два года.