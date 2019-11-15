Общее собрание РАН единогласно попросило Минобрнауки отменить приказ об ограничениях на контакты с иностранцами

Общее собрание Российской академии наук единогласно попросило Минобрнауки отменить приказ об ограничениях для ученых на контакты с иностранцами. «Свободный обмен научными идеями – необходимое условие развития науки», — говорится в обращении, которое зачитано на общем собрании РАН. Также собрание осудило обыски в Физическом институте имени Лебедева и дома у директора института Николая Колачевского. Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий. Это нанесло репутационный ущерб ФИАН, всей российской науке и силовым структурам, — подчеркивается в заявлении. Общее собрание РАН насчитывает более 2 тысяч академиков и членов-корреспондентов, — напоминает Интерфакс.
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