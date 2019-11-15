Сегодня в Москве во дворце Мегаспорт открывается Гран-При России – 4 этап мировой серии по фигурному катанию

В центре внимания на московском этапе будут прежде всего женские соревнования. От России заявлены Станислава Константинова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и рекордсменка мира Александра Трусова, которая проводит в туре первый сезон. Трусова уже выиграла Скейт Канада и ее рекорды могли быть и выше если бы не запрет на четверные прыжки в короткой программе. Здесь она проигрывает конкуренткам, но компенсирует это в произвольной, где ограничений нет. В мужском одиночном катании конкуренцию Дмитрию Алиеву и Александру Самарину составит серебряный призер Пхенчхана японец Сёма Уно. В парном катании дебютирует новый дуэт Ксения Столбова и Андрей Новоселов, но бороться за золото скорее всего будут две наши пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. В танцах на льду фаворитами считают Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Победители определятся завтра. Сегодня спортсмены покажут короткую программу.