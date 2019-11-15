Московское метро заказало новую форму для своих сотрудников у дизайнера олимпийской сборной

Всего на неё потратят 433 миллиона рублей.

Компания «Заспорт» поставит метрополитену 330 тысяч единиц спецодежды. Речь идет о куртках, комбинезонах, отражающих жилетах, шапках и обуви – пишет сайт РБК. При этом, по данным издания, в последний раз подобные закупки проходили год назад, и тогда, у других поставщиков, примерно такие же костюмы стоили дешевле. В отдельных случаях, речь идет о подорожании примерно в два раза.

Дизайнер компании «Заспорт» Анастасия Задорина в интервью РБК подчеркнула, что создание спецодежды, — это одно из больших направлений предприятия. При этом она отметила, «что московское метро сейчас стало близко к моде и искусству как никогда раньше», конец цитаты, и выразила надежду, что со временем они с госкомпанией выпустят совместную коллекцию.

По данным издания, Zasport занимается поставкой экипировки для олимпийской сборной с 2017 года, а Анастасия Задорина является её основным владельцем. РБК пишет, что предприниматель приходится дочерью генерал-майору ФСБ и президенту волейбольного клуба «Динамо» Михаила Шекину.

Всего метро заключило с компанией «Заспорт» два контракта. Они оба должны быть выполнены в следующем году.