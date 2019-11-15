США предупредили Египет о возможных санкциях в случае закупок российских военных самолетов

Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что еще недавно лидер страны был удостоен похвалы со стороны Дональда Трампа. Однако в прошедшую среду госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер в совместном письме главе военного ведомства Египта призвали его отменить сделку о покупке российских Су-35. В письме подчеркивается, что подобные транзакции, как минимум, осложняют двустороннее сотрудничество и помощь, которую США до сих пор оказывали Египту. Газета отмечает, что за последние десятилетия Вашингтон поставил Каиру истребителей, вертолетов и прочего вооружения на миллиарды долларов. Письмо было направлено ровно в тот день, когда в Египет с визитом прибыл российский министр Шойгу и после того, как несколько ранее в этом году Каир и Москва заключили соглашение о поставке 20 самолетов Су-35 на сумму в 2 млрд долларов, пишет издание. Минобороны США также предупредило другие страны, являющиеся военными партнерами Вашингтона, о том, что они также не могут заключать подобных сделок во избежание американских санкций, пишет The Wall Street Journal.

Правительство Египта отказалось от просьбы газеты прокомментировать сообщение.