Бывший высокопоставленный чиновник Минкульта Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии

Он считает свое преследование в России политически мотивированным. Рассмотрение вопроса может занять в Вене до года. Как стало известно «Коммерсанту», земельный суд австрийской столицы тем временем отказал Испании в выдаче Мазо. Напомним, Россия добивается экстрадиции Мазо, так как он является фигурантом дела о мошенничестве и организации преступного сообщества.