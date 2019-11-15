Президент Литвы сегодня подписал указ о помиловании двух россиян – Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж. Теперь Вильнюс ждет ответных действий Москвы.

В Литве Николая Филипченко считают сотрудником Калининградского отделения ФСБ. Он был задержан в апреле 2015 года, когда ехал на поезде из Калининградской области в Беларусь. И это был первый случай задержания кадрового сотрудника ФСБ в Литве по делу о шпионаже. Департамент Госбезопасности Литвы утверждает, что Филипченко должен был внедриться в госорганы Литвы, в частности в разведку и правоохранительные органы. Более того, он должен был установить прослушивающие устройства в кабинете и в резиденции бывшего президента Дали Грибаускайте. Филипченко осудили в 2017 году на десять лет тюрьмы. Он в свою вину не признал.



Про Сергея Моисеенко сообщают, что он штатный сотрудник ГРУ. Хирург по специальности, он проживал в Литве с 80-х годов прошлого века и работал в Военном госпитале города на севере Литвы Шауляя. Согласно материал дела, Моисеенко в 2012 году завербовал давнего знакомого – Сергея Пушина, военнослужащего ВВС Литвы, работавшего на военной авиабазе в Шауляе. Во время тайных встреч в гараже Моисеенко, Пушин передавал информацию о патрулировании воздушного пространства ВВС Литвы и НАТО, о полетах военных самолетов, зарплатах военных и о местах дислокации техники. Моисеенко был задержан в 2014 году, осужден в 2017. Его лишили литовского гражданства и приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

Для того, чтобы обмен с Россией мог состояться, литовский парламент принял специальные поправки в литовский кодекс. Литовская пресса утверждала, что достигнуто соглашение с Россией о том, что в этих списках должен оказаться и норвежец Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж на 14,5 лет. В самой Норвегии его менять не на кого.

Тема обмена всегда очень деликатная, часто рассматриваются разные варианты, — сказал «Эху Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В конце октября московская комиссия рекомендовала помиловать Фруде Берга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что вопрос будет рассмотрен.

Сегодня в МИДе сказали, что вопрос о помиловании Фруде Берга будет решен «в неотдаленной перспективе». В свою очередь, глава СВР Сергей Нарышкин пообещал зеркальные меры.