Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории пассажирской авиации, — сообщает CNN. Boeing 787 Dreamliner летел из Лондона в Сидней. Во время тестового полета он оставался в воздухе 19 часов 19 минут. Сообщается, что побито два мировых рекорда. Полет признан самым длинным коммерческим пассажирским рейсом как по расстоянию, которое преодолел самолет, так и по времени в пути.