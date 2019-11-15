Суд оставил без рассмотрения иски компании «М. Такси Коммуникации» к организаторам протестов в Москве

Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иски компании «М. Такси Коммуникации» к организаторам протестных акций в центре Москвы. Это связано с повторной неявкой истца, — пояснили в суде. В качестве ответчиков по иску были заявлены, в частности, Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина. Общая сумма исковых требований – 524 тысячи рублей, — сообщает ТАСС.