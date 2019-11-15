Netflix внесет поправки в документальный сериал, который рассказывает о бывшем охраннике нацистских лагерей

Netflix внесет поправки в документальный сериал «Дьявол по соседству», который рассказывает о бывшем охраннике нацистских лагерей Джоне Демьянюке, — сообщает Bloomberg. Ранее Польша обвинила сервис в переписывании истории. Премьер-министр Матеуш Моравецки раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны. По мнению премьера, это подразумевает, что Польша разделяет ответственность за существование лагерей. Netflix пообещала добавить к карте пояснительный текст, чтобы избежать каких-либо недоразумений. «Мы уточним, что концентрационные лагеря в Польше построил нацистский режим, который вторгся в Польшу и оккупировал ее», — цитирует Bloomberg сообщение компании.