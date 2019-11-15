Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование россиян в Литве, — заявил глава СВР Сергей Нарышкин

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование россиян в Литве, — заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его цитируют официальные российские агентства. Как уже сообщалось, сегодня президент Литвы подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж. В России по аналогичным обвинениям осуждены двое литовцев: Евгений Матайтис получил 13 лет колонии строгого режима, а Аристидас Тамошайтис – 12 лет.

Норвежская пресса писала, что в списки на обмен могут внести и норвежца Фруде Берга – прошение о его помиловании рассматривается сейчас в Кремле.