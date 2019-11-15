Общее собрание РАН единогласно осудило форму, в которой прошли обыски в ФИАН и у директора института Колачевского

Общее собрание Российской академии наук, куда входит более 2 тысяч академиков и членов-корреспондентов, единогласно осудило форму, в которой прошли обыски в Физическом институте имени Лебедева и дома у директора ФИАН Николая Колачевского. Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий. Это нанесло репутационный ущерб ФИАН, всей российской науке и силовым структурам, — подчеркивается в заявлении, которое зачитано с трибуны РАН, сообщает Интерфакс. Обыски были связаны с деятельностью компании «Триоптикс», которая арендовала помещение в институте. По версии следствия, оптические элементы, которые компания поставила в Германии, могут иметь двойное назначение. Уголовное дело возбуждено по статье «контрабанда», которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Генеральный директор «Триоптикса» Ольга Канорская рассказала «Эху Москвы», что после обысков и допросов отца вся ее семья уехала из России. Им предоставило гражданство государство Израиль.