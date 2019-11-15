В Центральном банке допускают возможность возвращения монет в 50 рублей

Об этом в интервью «Газете.ру» заявил замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. По его словам, за возобновление чеканки монет, которые перестали быть законным платежным средством в 1999-ом году, выступают владельцы торговых автоматов. Им удобнее выдавать таким образом сдачу. ЦБ окончательного решения не принял.