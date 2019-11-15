Жители одного из микрорайонов Уфы требуют отказаться от строительства рядом с их домами хосписа

Жители одного из микрорайонов Уфы обратились к главе Башкирии с требованием отказаться от строительства рядом с их домами хосписа. Он должен стать первым в республике.

О создании в Уфе хосписа с отделениями для взрослых и детей Радий Хабиров заявил в начале августа после встречи с главой фонда «Вера» Нютой Федермессер. В начале ноября министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова рассказала, что строительство может начаться к лету 2020 года рядом от микрорайоном «Цветы Башкирии» и торовым центром «Мега». Теперь жители микрорайона требуют перенести хоспис в другое место. На сайте электронной приемной правительства уже опубликовано несколько обращений. В одном из них говорится, что «вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам, а постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей». Автор другого обращения заявляет, что инфраструктура «Цветов Башкирии» не предполагала строительства там хосписа.

Жители микрорайона в соцсетях призывают соседей по кварталу обращаться в правительство и добиваться переноса строительства хосписа. Радий Хабиров пока не прокомментировал ситуацию. В пресс-службе правительства республики заявили, что официальной позиции у них нет и попросили обратиться с письменным запросом.

В августе правительство Башкирии объявило сбор средств на строительство хосписа. Радий Хабиров предложил вложиться в проект успешным людям республики.