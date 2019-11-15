РАН подвела итоги выборов новых академиков и членов-корреспондентов

Среди победителей голосования оказались ректор СПбГУ и глава онкоцентра имени Блохина.

Голосование в Российской академии наук состоялось накануне, а сегодня были подведены итоги выборов. За подсчет голосов отвечала счетная комиссия, которую утверждает президиум РАН. Для избрания академиком кандидату нужно было набрать две трети голосов действительных членов РАН. Как сообщает РБК, академиком в отделение медицинских наук был избран директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди. Ранее учреждение оказалось в центре скандала из-за конфликта между руководством и врачами.

В том же отделении выборы выиграли ученые, к которым ранее возникли претензии у комиссии РАН по борьбе с лженаукой. В их числе – новый академик Дмитрий Пушкарь и член-корреспондент Маринэ Танашян.

Также в голосовании удалось победить ректору СПбГУ Николаю Кропачеву – он был избран членкором в секции «право». В ней же академиком стал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

До выборов в РАН насчитывалось около 250 вакантных мест.