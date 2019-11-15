Посольство РФ в Литве ждет официального уведомления о помиловании двух граждан России, осужденных за шпионаж

Ранее появились сообщения, что указ об этом подписал литовский президент. Сергей Моисеенко и Николай Филипченко были осуждены в 2017-ом году на 10 лет. В Вильнюсе надеются на ответные действия Москвы. Ранее в прессе были сообщения, что списки на обмен согласованы. По некоторым данным, в них может оказаться и норвежец Фруде Берг. Его прошение о помиловании рассматривают в Кремле. Как сказали в МИДе, возможно, вопрос решится в ближайшее время.

Адвокат Фруде Берга Илья Новиков после приговора заявил, что судьбой его подзащитного будут заниматься на самом высоком уровне. Что касается помилованных в Литве россиян, то адвокаты утверждают, что они уже вскоре окажутся на свободе.