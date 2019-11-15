Сенатор Климов воздержался от прогнозов относительно обмена осужденными за шпионаж между Россией и Литвой

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов воздержался от прогнозов относительно обмена осужденными за шпионаж между Россией и Литвой «Обменная схема — она не двусторонняя, а комплексная. Тем более там есть интересанты и с той, и с другой стороны. Но делать какие-то прогнозы по конкретному случаю я бы воздержался», — сказал сенатор в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как стало известно, в Литве были помилованы двое россиян — Николай Филипченко и Сергей Моисеенко — осужденные за шпионаж в 2017 году. Первый получил 10 лет тюрьмы, второй — 10,5. Приказ о помиловании подписал президент после того, как парламент Литвы внес поправки в Уголовный кодекс. Они оговаривают процедуру обмена с другими государствами осужденными. Теперь в Вильнюсе ждут ответных действий Москвы.

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва якобы пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность.

Утверждалось, что Литва передаст РФ осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко, Россия — литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. В обмен также якобы включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

Как заявила 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о готовящемся обмене между Москвой и Вильнюсом лицами, осужденными за шпионскую деятельность.