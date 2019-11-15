Правительство Ростовской области отчиталось по затратам на содержание местного футбольного клуба в ответ на критику со стороны главного тренера команды Валерия Карпина.

Разговор вышел несколько на другую тему. Карпин говорил о том, что клуба попал в финансовую блокаду, что власти отваживают от него спонсоров и задолженность перед игроками растет. Им не платят уже три месяца. Клубу, который идет среди лидеров в чемпионате грозит зимняя распродажа лидеров и неизбежное падение в таблице. В ответ было сообщено, что область выделает команде 360 миллионов рублей в год. Еще 250 тратится на содержание тренировочной базы, медико-биологического центра и общежития которые клубу предоставляют бесплатно. Кроме того планируется отремонтировать тренировочное поле почти на 50 миллионов, а в перспективе построить новую современную базу.



После 16 туров «Ростов» занимает третье место в чемпионате России, отставая от второго на одно очко.