Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иски компании «М. Такси коммуникации» к организаторам протестных акций

Истец вновь не явился в суд. В качестве ответчиков выступает группа оппозиционных политиков, среди них – Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь. Служба такси ранее заявила, что намерена взыскать в качестве компенсации за понесенные убытки в июле и августе более 800 тысяч рублей.