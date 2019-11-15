Увеличилось число пострадавших в результате ДТП под Гусь-Хрустальным

Травмы получили не менее девяти человек. Четверо детей госпитализированы. На трассе Владимир-Рязань легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом. Последний перевернулся. Дети были пристегнуты. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.