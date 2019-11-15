Агентство Bloomberg сообщило о тайных поставках нефти из Венесуэлы в Индию, Китай и Россию

Согласно этим данным, объем отгружаемого топлива резко вырос в ноябре.

Венесуэльский танкер The Dragon, который ходит под флагом Либерии, отгрузил два миллиона баррелей нефти в рамках контракта с «Роснефтью». Как пишет Bloomberg, на этом и других судах были отключены транспондеры, передающие их местоположение. Таким образом Венесуэла рассчитывает скрыть факт нефтяных поставок от властей США, которые наложили санкции на южноамериканскую страну.

Утверждается, что за первые 11 дней ноября Венесуэла отгрузила почти 11 миллионов баррелей нефти – это вдвое больше, чем за тот же период в сентябре. Среди других покупателей топлива – Индия и Китай.

Представители «Роснефти» утверждают, что «не фрахтовали суда в этой логистической цепочке». В компании подчеркивают, что торговые операции с Венесуэлой ведутся по контрактам, заключенным до введения санкций США.

Ранее Госдеп США обвинил «Роснефть» в нарушении санкционного режима в отношении Венесуэлы. В российском МИДе ответили, что требования о прекращении закупок нефти противоречат международному праву.