Бывший чиновник министерства культуры Борис Мазо попросил в Австрии политическое убежище

Он считает, что уголовное преследование в России вызвано политическими мотивами. По словам адвоката, рассмотрение этого вопроса в Австрии может занять месяцы или даже год. Ранее Мазо был задержан по запросу Испании, где его обвиняют в отмывании денег. В России бывший чиновник является, в частности, фигурантом дела об организации преступного сообщества.