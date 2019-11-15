Литва ожидает встречных действий России в обмене осужденными за шпионаж

Об этом заявили в Комитете по национальной безопасности литовского Сейма. Сегодня президент Литвы подписал указ о помиловании Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в 2017 году.



Ранее парламент Литвы внес поправку в уголовный кодекс, который оговаривает процедуру обмена такими осужденными с другими странами.

По информации ряда СМИ, в сделку с Россией якобы включен и гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России на 14 лет за сбор информации об атомных подводных лодках.

В конце октября московская комиссия рекомендовала помиловать Берга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что вопрос будет рассмотрен.

Сегодня в МИДе России сказали, что вопрос о помиловании Фруде Берга будет решен в неотдаленной перспективе.