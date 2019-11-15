Фигуранты «дела ФИАН» уехали из России в Израиль

Генеральный директор ООО «Триоптикс» Ольга Канорская и ее отец Сергей Канорский — фигуранты «дела ФИАН» – покинули Россию и теперь проживают в Израиле. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама О.Канорская.

31 октября Канорскую и ее отца допросили в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов, по которому за день до этого проходили обыски в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и в доме у директора института Николая Колачевского.

«У нас миграционные визы в Израиль были уже больше месяца назад. Но о том, чтобы не возвращаться в Россию, мы не думали. Однако сейчас мы точно туда не вернемся, по крайней мере, в 2019 году», — сказала О.Канорская.

Она уточнила, что СКР знал о наличии у них миграционной визы. «Следователи отнеслись к этому плохо, но подписку о невыезде не дали», — добавила О.Канорская.

Что касается хода расследования, по ее словам, пока с делом «ничего не происходит». «Лаборатория «Триоптикс» опечатана и доступа к ней нет. Думаю, сейчас они изучают материалы, полученные в ходе обысков», — пояснила О.Канорская.

Она добавила, что не опасается запроса России в Интерпол, «так как для того, чтобы объявить человека в международный розыск, нужна какая-то доказательная база».

Уголовное дело в ситуации с ФИАН возбуждено по факту незаконного перемещения оружия или иного вооружения в составе организованной группы (часть 3 статья 226.1 УК РФ). В настоящий момент дело ведет московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР.