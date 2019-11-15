Турнир по фехтованию памяти погибшей во время теракта на Дубровке спортсменки Скопцовой пройдет в субботу в Дубне

Турнир по фехтованию памяти мастера спорта Евгении Скопцовой, погибшей 26 октября 2002 года во время теракта на Дубровке, пройдет в субботу в Дубне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» тренер спортивной школы «Дубна» Валерий Бутуров.

Он уточнил, что состязания пройдут в СК «Волна». «Это чисто женский турнир, завтра будут соревнования по шпаге, на следующий день — по рапире. Возраст участниц разный», — рассказал В.Бутуров.

Соревнования проводит спортивная школа «Дубна» при поддержке Федерации фехтования России.

Он напомнил, что в последние годы Евгения Скопцова жила в Дубне, преподавала в школе и помогала тренировать детей. «Мы решили сделать турнир ее памяти, это будет уже второй по счету. Надеемся, что он будет в календаре федерации фехтования России», — заключил В.Бутуров.

Евгения Скопцова – воспитанница фехтовального клуба «Динамо Москва». Выступала за сборную СССР. Двукратная победительница Спартакиады народов СССР, серебряный призер Кубка Европы. Работала учителем физкультуры в дубненской школе № 5. Стала одним из основателей фехтовального клуба и детской фехтовальной секции в Дубне.